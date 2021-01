A la Une .. St-Denis: Didier Robert interpelle la municipalité sur la sécurisation du centre-ville

Dans un communiqué, le président de Région et conseiller municipal d'opposition dans le chef-lieu, Didier Robert, apporte tout son soutien au glacier agressé jeudi après-midi dans la rue piétonne. Et appelle la municipalité à sécuriser aussi bien le centre-ville mais aussi l'ensemble des quartiers. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 12:09 | Lu 289 fois

J’apporte tout mon soutien au commerçant et son à fils agressés hier à Saint-Denis. Des faits de cette nature sont déplorables.



J’appelle de mes vœux, à la sécurisation immédiate de l’ensemble du centre ville et plus généralement de l’ensemble des quartiers afin que les activités puissent se poursuivre dans un climat apaisé et des conditions optimales.