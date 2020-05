La grande Une St-Denis : Didier Robert fait d'importantes concessions à Nassimah Dindar pour réussir l'union

Didier Robert vient de publier un communiqué sur sa page Facebook dans lequel il appelle Nassimah Dindar à l'union, pour faire barrage à Ercika Bareigts à Saint-Denis.

D'après nos informations, le président de Région est prêt à faire beaucoup de concessions pour convaincre Nassimah Dindar. Au cours de deux réunions de négociations, il lui a proposé rien moins que la moitié des sièges sur la liste ainsi que la présidence de la CINOR pour un membre de son équipe. Alors même qu'elle n'était arrivée qu'en 3ème position, avec environ 13% des suffrages.

On devrait rapidement connaitre le résultat des négociations. Tout devrait être bouclé pour demain soir.

Des discussions ont également été engagées avec la liste Croire et Oser de Vanessa Payet. Là aussi on devrait en savoir plus dès demain puisqu'une conférence de presse est prévue dans l'après-midi pour annoncer leur positionnement.

J’appelle à l'union pour Saint-Denis



Dans le cadre du 2ème tour des municipales, et sur la base des résultats du 15 mars dernier, j’invite Nassimah Dindar et son équipe, arrivées en troisième position, à l’union sur la base de valeurs et d’un projet mobilisateur et ambitieux pour le développement de Saint-Denis. Je propose à tous les candidats du 1er tour opposés au projet municipal la constitution d’un rassemblement d’action au service des dionysiens.



La réussite de ce programme doit se faire dans le cadre d'une gouvernance partagée où chaque sensibilité sera naturellement représentée avec équité. C’est dans ce sens qu’une proposition a été faite en particulier à Nassimah Dindar lors des différentes rencontres qui se sont tenues ces derniers jours.



La droite et le centre à Saint-Denis doivent savoir s’unir, dépasser les cheminements personnels au nom de l’intérêt général.



Il s’agit aujourd’hui de faire face à ceux qui pendant 12 ans, à gauche, auront manqué à leur devoir et responsabilité, un clan qui aura régné en maitres absolus sur la commune.



Saint-Denis est en retard de développement. Les quartiers ont été laissés pour compte. Les acteurs économiques sont parmi les grands oubliés de la politique municipale. La population n’est pas entendue, les familles les plus fragiles vivent de plus en plus difficilement.



L’objectif est de réussir maintenant l’union la plus large pour faire barrage à la gauche et l’extrême gauche dionysienne en responsabilité depuis deux mandats consécutifs.



C’est le moment de permettre à Saint-Denis de retrouver la voie d’un développement équilibré et harmonieux qui profite à tous.



La crise sanitaire, économique et sociale est d’une extrême violence. Une violence dont nous une mesurons pas encore toutes les conséquences. C’est cette crise que traverse notre pays, auquel doivent faire face notre île et l’ensemble des communes. La situation exige de chacun d’entre nous humilité et responsabilité. C’est uni que nous parviendrons à surmonter ces épreuves.



Didier ROBERT



