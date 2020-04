St-Denis: Démantèlement d'un trafic de drogue, 20 000€ saisis

Dans l'près-midi, les hommes de la BAC de Saint-Denis ont réussi un joli coup de filet. Alors qu'ils sont en patrouille, ils aperçoivent 4 individus en train de consommer de l'alcool non loin du score du Moufia. En cette période de confinement, ils procèdent au contrôle du groupe et les verbalisent pour consommation d'alcool sur la voie publique. Alors qu'il procèdent aux fouilles corporelles, un d'entre eux est en possession de zamal.



Les hommes de la BAC trouvent également en sa possession pas moins de 10 cachets d'artane, 10 de MDMA et 30 cachets d'ecstasy. Selon le propriétaire, tout cela n'était destiné qu'à sa consommation personnelle. Il n'en fallait pas moins pour qu'une perquisition soit organisée à son domicile. Et là, bingo. Les policiers trouvent 3 cartons remplis de zamal avec des doses emballées et prêtes à livrer et la somme de 20 000€ en espèce.



Le contrevenant a été immédiatement placé en garde à vue et le procureur de la République saisi. Selon nos informations, le trafic pourrait s'étendre du Moufia à la Trinité. Les premiers éléments laissent à penser que ce trafic durerait depuis de nombreuses années.