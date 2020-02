St-Denis: Coup d'éclat pour Didier Robert pour l'inauguration de sa permanence au Petit-Marché

L'endroit n’a pas été choisi au hasard. C’est dans les locaux de l’ancien 100.000 chaussures, juste en face du terrain où devait se construire l’Espace Océan dans le secteur du Petit-Marché à Saint-Denis que Didier Robert a inauguré ce vendredi sa permanence de campagne. Près de 1.000 personnes ont assisté à cette inauguration, lançant officiellement la campagne de l'actuel président de Région dans le chef-lieu.



Comme l'explique le principal intéressé, les locaux de sa permanence sont "symboliques" de la gestion du centre-ville de la majorité sortante, qu'il accuse de ne pas avoir suffisamment accompagné les commerces de cette partie de la rue Maréchal-Leclerc, indigne pour une ville d'importance comme Saint-Denis. "C'est un endroit qui est en face d'un des trous les plus honteux et qui aura été un des symboles de l'échec de cette équipe municipale", relève le candidat Robert.



Malgré ce constat, ce dernier voit malgré tout un possible renouveau pour ce quartier tombé en totale décrépitude: "En même temps, c'est aussi un espace de renouveau, d'apaisement et nous allons dans ce quartier, avec les jeunes et moins jeunes rebâtir, reconstruire. Faire en sorte que sur tout le pourtour de la rue Maréchal-Leclerc jusqu'au Chaudron et dans tous les quartiers, l'activité économique et l'emploi revivent".



Mais plus que l'échec de l'Espace Océan, c'est "l'oubli de la jeunesse et de la troisième jeunesse" qui aura été pour Didier Robert le plus gros manquement du duo Annette/Bareigts. "On ne construit pas une ville sans la population. Je veux être celui, qui avec une autre équipe, aura toute la population avec lui. C'est dans le respect, l'écoute et la citoyenneté que nous allons rebâtir Saint-Denis".



Une reconstruction qu'il souhaite avec les Dionysiens, "aujourd'hui réveillés", mais aussi avec l'ensemble des artisans et commerçants locaux, "qui doivent être accompagnés pour leur permettre d'embaucher plus facilement des jeunes Réunionnais et Dionysiens":