St-Denis: Contre le sous-effectif chronique, les pompiers brandissent la menace de la grève

Les pompiers du chef-lieu remettent ça. Face aux promesses "non-tenues" et au mutisme de la direction du SDIS pour combler les départs non-remplacés, les pompiers de la caserne de St-Denis comptent déposer un préavis de grève à compter de demain.



Les revendications des sapeurs-pompiers sont toujours les mêmes depuis le début de l'année: des stagiaires, lauréats du concours et agents en détachement qui attendent leur titularisation alors que des départs en retraite ne sont pas comblés, créant ainsi de "sérieuses carences" sur l'opérationnel explique un syndicaliste. Selon lui, une vingtaine de personnes ont quitté le CSP de Saint-Denis depuis le début de l'année. "Et d'autres sont à venir", assure-t-il.



"Le centre de Saint-Denis va frôler les 9 500 sorties par an, équivalent à ce qui se fait dans une ville comme Cannes. Ce centre devrait avoir un potentiel opérationnel journalier (OPJ, ndlr) de 20 pompiers comme convenu mais il a été abaissé à 14", regrette-t-il. "La sécurité des pompiers n'est pas assurée, c'est un fait. Mais la population risque un jour de payer le prix de ces carences", craint-il.



Un fait "connu" selon lui de la direction du SDIS, "consciente d'accepter également des mutations qui vont désorganiser le CSP".



Une audience a été demandée il y a quelques jours à la direction du SDIS et à la présidence du conseil départemental par le SNSPP-Pats, syndicat majoritaire des pompiers, pour faire le point sur ces dysfonctionnements. Une demande restée lettre morte, d'où le préavis de grève qui doit être déposé d'ici demain.