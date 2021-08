Culture St-Denis : Appel à candidatures d’artistes en résidence

La mairie de Saint-Denis lance un appel à candidatures pour sa 2e promotion d’artistes en résidence. À travers cette action culturelle, la municipalité souhaite poursuivre son projet de faire de la commune un musée-ville. Par GD - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 06:41

Le communiqué :

Fortement animée par la volonté de valoriser les talents et potentiels artistiques, la ville de Saint-Denis lance lundi 09 août un appel à candidatures dans le cadre de sa deuxième session de résidences artistiques. Engagée à transformer le territoire en ville-musée à ciel ouvert et convaincue que l’Art est un vecteur de cohésion sociale, la Collectivité se mobilise une nouvelle fois pour parer l’espace public du chef-lieu d’œuvres et ouvrir l’accès à la culture et aux arts à tous les publics.

Dans le cadre de ces résidences, une nouvelle cohorte composée d’une dizaine d’artistes développera ses projets et créera au cœur des quartiers du territoire, au plus près de ceux qui les vivent au quotidien. À travers des ateliers de création, de médiation et des restitutions, les résidences artistiques favorisent les rencontres ainsi que la naissance de projets riches et pluriels construits avec et pour les Dionysiens.

Les peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens, graffeurs, dessinateurs et autres talents volontaires sont invités à candidater du 09 jusqu’au 25 août 2021. Durant trois mois, les artistes retenus s’investiront dans une dizaine de quartiers de Saint-Denis. Après une première session de résidences qui s’est achevée en mai dernier, l’intégralité des quartiers du territoire aura accueilli des artistes dans le cadre des résidences de la Ville d’ici la fin de l’année.

Lors de la première session, de février à avril 2021, la Ville a accueilli huit artistes en résidence dans plusieurs quartiers pour diffuser l’Art et permettre aux habitants de révéler leur potentiel, leur talent, d’exprimer leur sensibilité à travers des ateliers et la création d’œuvres collectives destinées à embellir leur espace de vie de manière éphémère ou intemporelle.

2ÈME SESSION RÉSIDENCES ARTISTIQUES : La durée de la résidence est prévue pour 3 mois à compter 20 septembre 2021

Le montant de la bourse allouée à chaque artiste pour la durée de la résidence est de 6000€

Les candidatures seront examinées par une Commission technique, composée de différents élus de la Ville de Saint-Denis, délégués à la Culture, au secteur de la résidence ciblée ainsi qu'au développement du territoire. Ces commissions se réuniront les 6 et 7 septembre prochains. 10 QUARTIERS D'ACCUEIL DES RÉSIDENCES : Bas de la Rivière

​Bois-de-Nèfles

Centre-ville

La Bretagne

Îlet Quinquina

Montgaillard

Moufia

Bas de la rue Maréchal •

Leclerc/Vauban/Butor

(Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral) Deux autres sites libres de proposition. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ :



Le dispositif est destiné à toute personne physique titulaire d’un numéro SIRET, domiciliée à La Réunion ou à toute personne morale, de plus d’un an d’existence, en situation sociale et fiscale saine, avec pour objet de son statut « la création et la diffusion d’œuvres artistiques et culturelles » et un siège social à La Réunion.

MODE D’EMPLOI - ENVOYER, AVANT LE 25 AOÛT 2021 : Le formulaire de candidature complété disponible sur www.saintdenis.re/ResidenceArtisteCandidature

Un CV artistique

Une note d’intention artistique (3 pages maximum)

Un budget prévisionnel du projet

Tout autre document jugé utile par le candidat.

PAR COURRIER À :

18 rue Alexis de Villeneuve Résidence de la Cathédrale – Apt 3A

97400 Saint-Denis



OU PAR MAIL À :



secretariat.culture@saintdenis.re

Pour toute information supplémentaire s'adresser à Stéphane Hoarau au 0262 98 30 50 avant le 23 août 2021.