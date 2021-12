St-Denis : Agression à l'arme blanche dans un bus Citalis, deux blessés

Deux personnes ont été agressées à l'arme blanche ce samedi alors qu'elles se trouvaient dans un bus Citalis. Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi, vers 18 heures, au niveau de la rue Maréchal Leclerc (Saint-Denis).



Les deux victimes, conscientes à l'arrivée des secours, ont été évacuées vers le CHU en état d'urgence relative. Il s'agit d'une adolescente de 16 ans présentant une plaie à l'arcade et d'un homme de 55 ans présentant une plaie niveau du cou et de diverses autres parties du corps.



Plus d'informations à venir.