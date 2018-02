St-Denis : 4 jeunes randonneurs disparus depuis jeudi

Ils sont partis de la Bretagne mercredi soir et n’ont plus donné de nouvelles mis à part un dernier coup de téléphone. 4 jeunes d’une vingtaine d’années ont disparu. Les recherches entamées depuis jeudi n’ont pour le moment rien donné.



Hier, les hommes du PGHM sur terre et dans les airs étaient de nouveau sur le terrain dans le secteur de la Plaine des Chicots et celui de la Roche écrite, relate le JIR. Les parents ont signalé cette disparition inquiétante au commissariat Malartic. L’un des jeunes a eu le temps de passer un dernier coup de fil et indiquer qu’ils s'étaient perdus. Ils devaient rentrer jeudi soir.



Le véhicule des randonneurs a été retrouvé, hier, sur le parking du point de départ de la randonnée. Les recherches devraient reprendre ce samedi matin.