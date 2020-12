St-Benoît menacée d'un couvre-feu: Les quartiers les plus touchés

Les données de Santé Publique France montrent les secteurs où la situation est la plus critique :

On comprend donc que Saint-Benoît doit rester dans le rouge pendant 2 semaines pour que les restrictions entrent en vigueur

Sur les deux dernières semaines, l'épidémie de la Covid-19 a connu un net recul sur La Réunion . Notre île est même passée sous le seuil d'alerte en terme de taux d'incidence du virus. Mais alors que les indicateurs virent au vert dans de nombreuses communes, Saint-Benoît est à contre-courant.Le seuil à ne pas dépasser pour éviter une limitation des déplacements nocturnes est le taux d'incidence de 150 cas pour 100.000 habitants, comme l'a annoncé le Préfet il y a maintenant un mois La commune de Saint-Benoît est à plus de 150 cas pour 100.000 habitants pour la période du samedi 28 novembre au vendredi 4 décembre. Une forte hausse pour la ville qui jusqu'à cette période-là n'avait atteint que le seuil de "surveillance", soit entre 50 et 150 cas pour 100.000 habitants.Dans son communiqué, la mairie de Saint-Benoît précise que si la situation sanitaire ne s'améliore pas d'ici le 20 décembre, le couvre-feu pourra être prononcé par le Préfet de La Réunion Pour éviter que le Préfet ne sévisse mais aussi pour limiter la propagation du Coronavirus sur sa commune, le maire Patrice Selly, a décidé de l'interdiction d'ouverture des bars et débits de boisson entre 18 heures et 7 heures jusqu'au 20 décembre. L'édile de Saint-Benoît a pris cet arrêté après la réunion hebdomadaire entre Jacques Billant et les 24 maires de La Réunion.D'autres mesures sont prises : "la mairie mettra en place une distribution de masques chirurgicaux - ceux fournis par la CIREST - par le biais des bailleurs sociaux, des associations et du CCAS. Un certain nombre d'actions seront également menées en lien avec l'ARS et l'Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé."Les zones les plus habitées sont particulières concernées par l'épidémie de Coronavirus à Saint-Benoît.Entre 500 et 1.000 cas pour 100.000 habitants: Bras-FusilEntre 250 et 500 cas pour 100.000 habitants: Rive Gauche de St-BenoîtEntre 150 et 250 cas pour 100.000 habitants: Bourbier/L'Abondance, La Confiance/Chemin CeintureEntre 50 et 150 cas pour 100.000 habitants: Bras Canot-Le Cratère, Ste-Anne/St-François/Le Cap, Petit-St-Pierre/Les Orangers/H.DelisleEntre 20 et 50 cas pour 100.000 habitants: Bourbier-Beauvallon, Centre-ville/Rive DroiteMoins de 10 cas pour 100.000 habitants: Beaufond/Le Port, Beaufond Distillerie, Ste-Anne/Petit St-Pierre Saint-André et La Plaine des Palmistes ont pour l'instant été les seules communes à avoir été tour à tour menacées par un couvre-feu. Pour rappel, le seuil d'un taux d'incidence de 150 cas pour 100.000 habitants doit être dépassé de façon durable pour la mise en place d'un couvre-feu. Patrice Selly a indiqué que si le niveau n'était pas redescendu au 20 décembre, le Préfet pourrait l'appliquer: Saint-André avait passé 9 jours non-consécutifs dans le rouge sur 2 semaines et a été épargnée. La Plaine des Palmistes n'était dans le rouge que pendant 6 jours consécutifs sur 2 semaines et n'a donc pas été concernée non plus.Cela fait maintenant 4 jours d'affilée que Saint-Benoît se situe au-dessus du seuil d'alerte, mais le maire de la commune semble vouloir enrayer la hausse de l'épidémie le plus rapidement possible.(Calculs sur la base du taux d'incidence sur semaine glissante par Santé Publique France)