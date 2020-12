A la Une . St-Benoît menacée d'un couvre-feu: Distribution de 50.000 masques

Le maire de Saint-Benoît fait le point sur la situation sanitaire dans sa commune qui a dépassé le seuil d'alerte du couvre-feu en terme de taux d'incidence. Plusieurs actions sont menées pour limiter la propagation du Coronavirus sur le territoire de la ville de l'Est. Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 11 Décembre 2020 à 17:53 | Lu 488 fois

Alors que l'épidémie de Coronavirus connaît globalement un fort ralentissement sur l'ensemble de La Réunion, une commune est à contre-courant. Après Saint-André et La Plaine des Palmistes, c'est maintenant Saint-Benoît qui se trouve sous la menace d'un couvre-feu.



Le taux d'incidence est au-dessus de 150 pour 100.000 habitants et s'il se maintient durablement à ce niveau, le maire de Saint-Benoît explique que le Préfet de La Réunion pourrait alors mettre en place un couvre-feu d'ici au 20 décembre.



Patrice Selly s'exprime sur le sujet a annonce plusieurs opérations pour fournir des protections à la population mais assure aussi que des contrôles auront lieu.



Les bars et débits de boisson déjà fermés



"Suite au taux d'incidence que nous avons eu mardi de la part de l'ARS, nous avons pris une mesure qui consiste à fermer les bars et débits de boisson de la commune de Saint-Benoît de 18 heures à 6 heures du matin jusqu'au 20 décembre prochains. Si les chiffres ne baissent toujours pas, d'autres mesures pourront être prises à la fois par le maire mais aussi et surtout par le Préfet qui risque de mettre en place un couvre-feu."



Distributions de masques



"Nous avons entamé des actions avec les bailleurs sociaux de la ville de Saint-Benoît à qui on a proposé de distribuer des masques à l'ensemble de leurs locataires. C'est plus de 50.000 masques qui seront distribués par les bailleurs sociaux de Saint-Benoît. Nous travaillons également avec le CCAS pour distribuer pour les masques de la CIREST aux populations les plus fragiles."



Des contrôles sur Saint-Benoît



"D'autres actions de prévention et de répression sont menés grâce à la Police municipale et la gendarmerie pour vérifier que le port du masque est respecté et que l'interdiction de rassemblements est aussi appliquée sur le territoire."









