St-Benoît est "sur la bonne trajectoire", selon Patrice Selly

Conseil municipal allégé ce samedi à Saint-Benoît pour la dernière de l'année. Une séance vite expédiée, marquée notamment par la présentation du second avis de la Chambre régionale des comptes. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 18:00 | Lu 286 fois





Selon Patrice Selly, tout devrait se décanter dès le début de l'année prochaine lors de la présentation des orientations budgétaires, où la commune devrait officialiser les mesures retenues sur cette question du déficit. Il assure par ailleurs que les engagements pris pendant la campagne "seront tenus, en partie l'an prochain, en 2022, 2023...jusqu'à la fin du mandat". "Nous avons toujours en tête, non pas des promesses mais des engagements pris auprès de la population bénédictine et nous saurons respecter tous nos engagements", martèle l'édile bénédictin. Dans ce rapport notifié à la commune en novembre dernier, la Chambre "prend acte" des mesures adoptées par l'actuelle mandature le 24 octobre dernier, les estimant "suffisantes" . La CRC indique néanmoins que les prochains budgets primitifs de la collectivité devront lui être adressés par le Préfet afin "de vérifier le respect de la trajectoire du redressement des comptes communaux jusqu'à la résorption complète du déficit".Preuve pour le maire de Saint-Benoît "de la bonne trajectoire prise". "Certains d'entre vous (NDLR: dans l'opposition) nous avait fustigé sur le fait que nous allions augmenter les impôts et que nous ne prenions pas nos responsabilités . Or, cet avis est la véritable réponse qui doit être apportée", se félicite Patrice Selly, qui se donne un délai de 4 ans pour redresser les comptes de la commune.Patrick Dalleau, lui, ne remet pas en cause le travail engagé par la majorité, estimant que la CRC "est dans son rôle", mais déplore tout de même "un décalage entre ce qui a été promis par le candidat Selly et le maire aujourd'hui". "Aujourd'hui, il ne peut pas retraduire, et il le savait pendant la campagne, ses différentes promesses dans des actes concrets", regrette-t-il.Selon Patrice Selly, tout devrait se décanter dès le début de l'année prochaine lors de la présentation des orientations budgétaires, où la commune devrait officialiser les mesures retenues sur cette question du déficit. Il assure par ailleurs que les engagements pris pendant la campagne "seront tenus, en partie l'an prochain, en 2022, 2023...jusqu'à la fin du mandat". "Nous avons toujours en tête, non pas des promesses mais des engagements pris auprès de la population bénédictine et nous saurons respecter tous nos engagements", martèle l'édile bénédictin.





