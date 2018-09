St-Benoît: Victime d'un accident de la route, on tente de lui voler puis de brûler son véhicule

Aux alentours de 22h30 ce vendredi, un homme est victime d'un accident de la route rue Amiral Bouvet à Saint-Benoît.



Alors qu'il est à la recherche de personnes pour l'aider à déplacer son véhicule, il est accosté par un jeune homme qui le menace avec un couteau.



L'homme a tourné la tête quelques instants et il réalise que son agresseur est désormais accompagné d'un homme plus âgé et armé d'un sabre.



Après avoir essayé de lui voler sa voiture, les deux hommes menacent désormais d'y mettre le feu.



Le conducteur crie à l'aide. Fort heureusement son appel est entendu par de proches riverains qui viennent l'aider à faire fuir les deux agresseurs.



Ces deux derniers ont pu être interpellés par les gendarmes quelque temps après puis placés en garde à vue.



Le plus jeune s'avère être en réalité mineur, il sera donc présenté au juge des enfants. Quant à l'autre, il sera "déféré ce jour en vue d'une comparution immédiate", précise le JIR.