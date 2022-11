La grande Une St-Benoît : Une gramoune agressée et détroussée chez elle

Une femme de 80 ans a été violentée par un individu qui s'était introduit dans son domicile à Saint-Benoît. Il lui a dérobé divers objets et de l'argent avant de s'enfuir. Les gendarmes ont rapidement retrouvé le suspect et l'ont placé en garde à vue. Par R.L. - Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 à 19:48

Une gramoune a été victime d'une violente agression ce dimanche vers 18 heures. Elle se trouvait à son domicile de Saint-Benoît lorsqu'un homme a pénétré dans l'habitation et l'a projetée au sol avec beaucoup de force. Il lui a ensuite dérobé plusieurs objets dont de l'argent avant de s'enfuir.



L'octogénaire a rapidement contacté la gendarmerie et a donné le signalement du suspect. Les militaires de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît l'ont rapidement retrouvé. L'homme était en possession des objets volés. Il a été placé en garde à vue.