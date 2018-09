St-Benoît: Une adolescente fait fuir les braqueurs d'une pizzeria

La scène s'est déroule vendredi soir, aux alentours de 23h / minuit, alors que la gérante de la pizzeria bénedictine Les Quatre-Saisons allait fermer ses portes.



Deux hommes cagoulés se sont introduits dans l'établissement avec une seule idée en tête: repartir avec la caisse. L'un possède un pistolet (fictif ou non), qu'il pointe sur la gérante.



Pendant ce temps, son complice tente de sauter par dessus le comptoir et d'ouvrir le tiroir-caisse. Mais c'est alors que la fille de la gérante agit sans réfléchir.



Âgée de seulement 14 ans et bien qu'elle ne pratique pas de sports de combats, la jeune fille saute sur l'homme, le secoue et lui ordonne de quitter la pizzeria.



Les deux hommes, stupéfaits, ont alors pris la fuite... sans leur butin tant désiré bien que le complice ait eu le temps d'attraper quelques billets au vol.



Une enquête est ouverte. Les gendarmes sont à la recherche de ces deux braqueurs, qu'ils tentent d'identifier grâce aux bandes vidéo.