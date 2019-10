St-Benoît : Un dealer en cache un autre

Alors que trois individus ont été condamnés à des peines de prison cette semaine suite au démantèlement d’un trafic de stupéfiant à Saint-Benoît, les gendarmes ont découvert un autre trafic dans la ville de l’est.Un Bénédictin de 25 ans et sa compagne ont notamment été interpellés ce vendredi, indique la presse écrite. Des cachets d’ecstasy, de l’argent liquide et une arme à feu ont été retrouvés à son domicile comme le relate le JIR. Le jeune homme a été placé en détention provisoire et sa compagne a été relâchée.