St-Benoit : Un Forum des Métiers pour aider les jeunes à bien s'orienter

Les collégiens de 4ème et de 3ème ont pu rencontrer des professionnels permettant de les orienter et s'informer au mieux sur les parcours permettant d'accéder à ces métiers.



Différents corps de métiers ont notamment été présentés par l'intermédiaire des lycées Jean-Perrin, Isnelle Amelin, Amiral Bouvet, la MFR de saint André ou L'EPITECH et aussi par de nombreux professionnels.



Ce forum des métiers avait pour but de sensibiliser les enfants sur leurs orientations dès le plus jeune âge afin qu'ils puissent se construire.



Cet évènement a pu être une réussite grâce à l'organisatrice Mme Andy, au chef d'établissement Mr Barrier, l'équipe de direction et les différents membres de l'équipe pédagogique. L'équipe organisatrice tient également à remercier tous ceux qui sans lesquels cette manifestation n'aurait pas pu se réaliser : Mme Kenkle, prof de Français, Mme Notter Psy-en, Mr Singaïny A-TICE, les assistants pédagogique et toute l'équipe de vie scolaire).



Ils se félicitent également de la présence de Jean-Marie Virapoullé en tant que 1er Vice-président du Conseil Départemental.

Un forum des métiers s'est déroulé le mercredi 5 décembre au Collège Amiral Pierre Bouvet de Saint-Benoît, avec notamment la participation du Collège Thérésien Cadet de Sainte-Rose.