A la Une . St-Benoit : Sur les 55 infractions relevées, 37 concernent l'usage du téléphone au volant

Ce sont 15 permis qui ont été retirés et 14 véhicules qui ont été placés en fourrière lors des contrôles routiers menés ce week-end par les gendarmes, pour un total de 231 infractions. Un bilan auquel s'ajoutent les 55 infractions relevées vendredi, dont 37 concernaient l'usage du téléphone au volant. Par N.P - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 07:09

Le compte-rendu de la gendarmerie :



Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des militaires des compagnies et des réservistes de la gendarmerie, ont été engagés sur de nombreux postes de contrôle routier, en vue de sécuriser le déplacement des familles Réunionnaises, sur les axes de l’île.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE : NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 26

NOMBRE D INFRACTIONS : 231

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 15

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 11

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 3 NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 33 dont 14 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 2

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 3

NOMBRE DE VITESSES : 130 dont 23 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 6 NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 7

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 26

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 12

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 4

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTIONS, INCIVILITÉS ET DÉFAUTS D’HOMOLOGATION: 18 NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 1 (identifié - sanctionné)



Faits particuliers :



A la veille du week-end, vendredi 03 février 2023 après-midi, de 13h00 à 17h00, les militaires de la compagnie de ST Benoit, appuyés des motocyclistes de l’EDSR, ont réalisé une opération de contrôle routier, sur le secteur de STE Suzanne. A cet effet, 55 infractions ont été relevées, dont 37 téléphones, 2 circulations voie de gauche RN2, 1 franchissement de STOP, 2 pneumatiques lisses, 1 dépassement par la droite, 1 non port d’équipement par motocycliste, 1 défaut de contrôle technique, 2 défauts de permis, 2 vitres teintées, 3 émissions de bruit, 1 défaut d'assurance, 1 conduite sous stupéfiants, ayant motivé la mise en fourrière de deux véhicules.



Carton rouge, au pilote d’une motocyclette de grosse cylindrée qui circulant sans permis s’est vu retirer sur le champ sa machine.



Le lendemain, samedi 04 février de 17h00 à 20h30 à la compagnie de ST Benoit était de nouveau sur les axes, secteur STE ANNE avec l'appui de la BMO (brigade mobile) et des réservistes pour une opération similaire à celle menée la veille sur la RN2. Malgré des conditions météorologiques défavorables, 19 infractions ont tout de même été constatées, dont 6 défauts de contrôle technique, 1 défaut d’assurance, 1 téléphone, 4 vitres teintées, 2 pneumatiques lisses, 1 émission de fumée, 1 émission de bruit, 1 conduite sous stupéfiants et 2 alcoolémies, ayant motivé l’immobilisation de cinq véhicules.



