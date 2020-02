Communiqué St-Benoît: Second meeting de Patrick Dalleau Communiqué de Patrick Dalleau, candidat aux élections municipales de Saint-Benoît :

Ce vendredi 7 février 2020, Patrick DALLEAU et son équipe "SAINT BENOIT DAN’COEUR" ont fait encore plus fort et ont accompli l’exploit de réunir plus de 800 personnes, au restaurant l’Auberge Créole à Sainte-Anne.

Natif de Cambourg, c’est avec une émotion particulière que le candidat aux municipales de Saint-Benoît a dévoilé le contenu des grandes lignes de son programme. "Nous devons être acteurs de notre destin", dixit Patrick Dalleau, "et rendre à Saint-Benoît ses lettres de noblesses".



Il a remercié l’équipe de SAINT BENOIT DAN’CŒUR qui l’accompagne au quotidien ; une équipe composée de "femmes et d’hommes issus de la société civile et dont l’expertise fait la force" de sa campagne. Des femmes et des hommes qui se sont engagés et qui permettront "bientôt" à Saint Benoît de "quitter le "fénoir", de redresser la tête et de retrouver sa place de Capitale de l’Est". Une équipe dont la cohérence, la compétence, l’indépendance, l’intérêt général, la proximité, l’exemplarité, la transparence, et le respect sont les valeurs principales. Des valeurs dont s’inspirent le programme qu’ils ont écrit pour Saint Benoît et les bénédictins.



"Un véritable projet de territoire et ce n’est pas une liste à la Prévert" explique Patrick Dalleau. "Faire de Saint-Benoît un territoire dynamique, équilibré et reconnu, sera le fil conducteur de notre programme."

En quelques lignes, pour Patrick Dalleau et SAINT BENOIT DAN’CŒUR, il s’agira de :

1. Rendre la ville et ses paysages attractifs

2. Contribuer à la transition écologique et devenir une ville exemplaire en

matière de déchets

3. Faire de l’agriculture le levier du développement économique

4. Maintenir un développement économique stable et durable

5. Créer plus de proximité et plus d’emploi pour réduire la pauvreté

6. Sans oublier de mettre l’innovation sociale, la sécurité et la santé au service

des personnes les plus vulnérables

Un programme construit au fil des rencontres avec les bénédictins dont Patrick Dalleau sera "le capitaine (…) agile, (…) à l’écoute, (…) qui ne fera jamais de promesses qu’il ne pourrait pas tenir" ; "la pièce maîtresse qui permettra à Saint-Benoit de retrouver sa place sur l’échiquier réunionnais".

