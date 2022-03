A la Une . St-Benoît : Renforcement du plan de lutte contre la violence au lycée professionnel Patu de Rosemont

Après les actes de violences qui se sont déroulés au sein du lycée professionnel Patu de Rosemont, à Saint-Benoît, le rectorat annonce un renforcement du plan de lutte contre la violence. Par N.P - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 17:21

Le communiqué :



Face aux actes de violence entre jeunes qui se sont déroulés dans l’enceinte du lycée professionnel Patu de Rosemont, la rectrice de région académique, Chantal Manès-Bonnisseau, a décidé des mesures suivantes dans le cadre du plan académique de lutte contre la violence en établissement scolaire :



1 – Des moyens de surveillance humains supplémentaires



Deux nouveaux postes d’assistants d’éducation sont attribués au lycée professionnel Patu de Rosemont. Ils auront notamment pour rôle d’aider le l’assistant Prévention sécurité de l’établissement dans ses missions au quotidien.



2 – Le renforcement de la capacité des équipes éducatives à prévenir et lutter contre la violence à l’école



Un groupe de travail intégrera des chefs d'établissement du bassin Est (de Saint-André à Saint-Benoît), des conseillers de la rectrice (conseiller technique vie scolaire, conseillère technique de service social, médecin conseiller technique…), ainsi qu'un IA-IPR Établissement et vie scolaire. L'objectif est de renforcer la capacité des équipes éducatives à anticiper et lutter contre les situations de violence émergentes. Ce travail sera coordonné par le conseiller technique vie scolaire, référent académique du Plan Violence.