A la Une . St-Benoît : Raymond Étienne célèbre son centenaire entouré de ses proches

Né le 8 novembre 1922 à Sainte-Anne, Raymond Étienne a fêté ses cent ans ce dimanche à l’Îlet Coco, en présence de ses proches et des élus du conseil municipal. Par NP - Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 à 15:01

Le communiqué :



Le centenaire a passé toute sa vie à Sainte-Anne où il réside toujours. Il est connu pour être un homme sérieux, travailleur et respecté par tous en raison de son parcours remarquable. Durant sa jeunesse, Raymond exerça, en effet, plusieurs métiers : agriculteur, maçon, journalier, agent de la voirie et des services techniques… Le Sainte-Annois a été employé communal de 1968 à 1981. Sa plus belle expérience reste d’ailleurs sa participation à la construction du radier de bassin bleu et aux travaux de restauration de l’église de Sainte-Anne en 1978.



Il y a encore quelques années, Raymond avait des journées bien remplies ! Entre bricolage, pêche, sortie entre amis pour des parties de dominos ou de pétanque, le centenaire était un véritable bon vivant ! Aujourd’hui, le poids de ses 100 ans ne lui permet plus autant de loisirs, mais il profite de chaque petit moment de la vie avec sa fille et son petit-fils, toujours avec bonne humeur !



Ce dimanche, à l’occasion de son 100e anniversaire, l’adjoint au maire Bruno Robert et les conseillères municipales Christelle Hoareau et Sarah Salah Aly ont tenu à être présents auprès de Raymond afin de lui offrir un petit présent de la part du conseil municipal et lui transmettre tous leurs vœux de santé, de joie et de bonheur !



Encore joyeux anniversaire et longue vie à Raymond !