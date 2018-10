St-Benoît : Permis retiré et voiture saisie pour un automobiliste contrôlé à 174 km/h

5 motocyclistes de la BMO de Saint-Benoît étaient mobilisées tôt ce mercredi matin au cours d'un service de contrôle de vitesse mis en place de 6h à 10h sur la RN 2 en direction de Saint-Denis. Les gendarmes ont relevé pas moins de 10 infractions génératrices d'accidents graves dont trois entraînant rétention immédiate du permis de conduire : 3 excès de vitesse entre 20 et 39 km/h de dépassement; 2 excès de vitesse entre 40 et 49 km/h de dépassement entraînant une rétention immédiate du permis de conduire et 1 excès de vitesse de plus de 50 km/h.



Ce contrevenant circulait au volant de sa Ford Focus ST à la vitesse de 174 km/h ( vitesse enregistrée), pour une vitesse limitée à 110 km/h, vitesse retenue (165 km/h). Il fait l'objet d'un retrait immédiat de son permis de conduire et devra répondre de ces faits devant le Tribunal de Police de Saint-Denis le 14 décembre prochain. Son véhicule fait l'objet d'une saisie judiciaire.



Au cours du même service, les gendarmes ont relevé 3 usages de téléphone. L'un des mis en cause conduisait malgré l'annulation notifiée de son permis de conduire.