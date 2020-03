A la Une ... St-Benoît : Onze candidats pour tourner la page des années Fruteau

Maire sortant: Jean-Claude Fruteau



Candidats déclarés: Michel Allamèle (Saint-Benoit avec Michel Allamèle), Patrice Selly (Ensemble pour une ville nouvelle), Guy Dérand (Agir pour Saint-Benoit), Jean-Luc Julie (Tous gagnants), Jean-Yves Payet (Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs), Philippe Le Constant (La force de l'expérience pour construire l'avenir de Saint-Benoit), Patrick Dalleau (Saint-Benoit Dan'Kèr), Daniel Amouny (Mouvement citoyen participatif bénédictin), Florent Picard (Saint-Benoit avant tout), Valérie Payet-Gangnant (Le vrai choix gagnant pour Saint-Benoit), Sabrina Ramin (Ensemble recosntruisons notre ville avec passion).



La commune de Saint-Benoit, une des trois sous-préfectures de l’île, fait partie de la Cirest et compte 38 142 habitants. Bastion du PS et de Jean-Claude Fruteau, la cité des eaux vives connaît depuis plusieurs années une perte de son attractivité au profit de sa rivale saint-andréenne.



Le maire sortant a connu une fin de mandat chaotique, avec des finances au plus mal et une majorité qui s’est délitée. Pour preuve, certains de ses adjoints ont été très critiques sur la gestion des affaires communales et notamment Patrice Selly sur l’état des finances de la commune. L’après-Fruteau à Saint-Benoit s’annonce très disputée puisque la majorité de ses plus proches élus ou anciens adjoints (Philippe Le Constant, Jean-Luc Julie, Valérie Gangnant-Payet, Patrice Selly) comptent bien lui succéder.



Résultats 2014 (2nd tour)



Inscrits: 26 528

Votants: 17 715

Blancs et nuls: 683

Participation: 66,78%

Exprimés: 17 032

Candidats

Voix

% exprimés

Jean-Claude Fruteau (Union de la gauche)

7 666

45,00

Tarek Dallel (LUMP)

2 935

17,23

Jean-Luc Julie (DVG)

6 431

37,75



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% exprimés

Jean-Claude Fruteau (Union de la gauche)

5 932

39,11

Tarek Dallel (LUMP)

2 484

16,37

Sabrina Ramin (DVD)

1 974

13,01

Jean-Yves Payet (DVG)

408

2,69

Jean-Yves Alin (FN)

344

2,26

Patricia Robert (DVD)

674

4,44

Jean-Luc Julie (DVG)

3 351

22,09

