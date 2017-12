St-Benoît : Les planteurs bloquent la circulation devant la sous-préfecture

Nouveau coup de pression des planteurs ce vendredi matin. Le conflit opposant Tereos aux planteurs n'a toujours pas trouvé d'issue à l'usine de Bois-Rouge.



En cause, la prime d'intéressement. L'industriel et les syndicats avaient rendez-vous ce matin à la sous-préfecture de Saint-Benoît. Une rencontre en présence de la direction du Travail et de la DAAF (Direction de l'alimentation, de l'Agriculture et des Forêts). La direction a d'abord été reçue. Les syndicats ont suivi. Les négociations sont en cours. Le secteur est bouclé par la gendarmerie.



Depuis 9h30, les planteurs bloquent la circulation dans le secteur de la sous-préfecture avec des tracteurs.



Laurence Gilibert sur place