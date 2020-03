St-Benoît: Les jeux sont ouverts pour l'après-Fruteau, Selly mène la danse

La succession de Jean-Claude Fruteau à Saint-Benoit s’annonçait disputée pour ces municipales avec plusieurs duels entre adjoints issus de la majorité sortante et ceux passés depuis dans l’opposition. À ce petit jeu, c’est Patrice Selly qui bénéficie pour le moment de la confiance des électeurs avec 22,13% des voix récoltées. Au total, 5 candidats se qualifient pour le second tour : Patrice Selly, Sabrina Ramin, Patrick Dalleau, Philippe Le Constant et Valérie Payet-Gangnant.



Patrice Selly, l’avocat originaire du quartier de Bras-Fusil, qui avait été élu en 2014 sur la liste de Jean-Claude Fruteau avant de rejoindre l’opposition en cours de mandat, réalise une belle prouesse en mettant pour le moment sur la touche les candidats issus de la dernière mandature comme Valérie Payet-Gangnant (11,94%), Jean Luc Julie (7,02%).



Sabrina Ramin, qui représentait la droite depuis de nombreuses années dans la cité bénédictine, crée la surprise avec 19,64% des suffrages.



À droite, notons le bon score de Patrick Dalleau, soutenu par Les Républicains et novice en politique. Auteur d’une très bonne campagne sur le terrain, la tête de liste Saint-Benoit Dan’Coeur réalise une des surprises de ce premier tour avec 15,60% des voix.



En revanche, on notera la contreperformance de Philippe Le Constant, soutenu par le maire sortant et candidat de l’union de la gauche. Le candidat soutenu par la plateforme PS - PCR - Europe Écologie Les Verts- La France insoumise - PLR, longtemps premier adjoint de Jean-Claude Fruteau à Saint-Benoit et brièvement maire de la commune entre 1999 et 2001 n’a récolté que 14,79% des voix.