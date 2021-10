A la Une . St-Benoit : Les gendarmes interviennent pour une bagarre, 20 individus concernés

Une bagarre a dégénéré dans un appartement ce jeudi soir dans la commune de Saint-Benoit. Une vingtaine de personnes étaient présentes sur les lieux au moment des faits. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 10:55

Il est 20 heures ce jeudi lorsque les pompiers et les gendarmes de Saint-Benoit interviennent pour des faits de violences dans un appartement situé aux alentours de la sous-préfecture. Très vite, les forces de l'ordre sont prises à parti par une vingtaine d'individus voulant les empêcher d'intervenir.



Il en est de même pour les pompiers du SDIS tentant de secourir les blessés potentiels qui se situent dans le logement. Les gendarmes interviennent en protection afin de permettre l'intervention des secours. L'opération de protection a permis aux secouristes d'intervenir et de constater qu'il n'y avait pas de blessés graves.



Une fois les constatations faites, les forces de l'ordre et les secours ont quitté les lieux, le calme est ensuite revenu dans le quartier.



