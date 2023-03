St-Benoît : Les enseignants du lycée Amiral Bouvet en grève jeudi

Le communiqué:



Mobilisés depuis plusieurs semaines contre la baisse des moyens alloués par le Rectorat pour la rentrée prochaine, les enseignants du lycée Amiral Bouvet de Saint Benoît, réunis en assemblée générale, ont décidé de se mettre en grève jeudi 2 mars 2023.



Ils dénoncent la suppression de deux classes qui entraînera une surcharge toujours plus importante des effectifs (35 élèves par classe en première et en terminale), la suppression de trois postes et la dégradation des conditions de travail tant pour les enseignants que pour les élèves.



Un lycée situé en QUARTIER PRIORITAIRE doit être réellement PRIORITAIRE.



- L’Indice de Position Sociale des élèves est l’un des plus faibles de La Réunion et de France (près de 6 élèves sur 10 proviennent d’un milieu social défavorisé).

- 97 % de nos élèves de seconde proviennent de collèges classés REP/+ (Réseau d’Éducation Prioritaire), situés dans les quartiers connaissant les plus grandes concentrations de difficultés sociales. En collège REP/+ des classes à effectif réduits et des moyens supplémentaires sont accordés pour favoriser la réussite scolaire. Au lycée, ces moyens disparaissent.



Notre action rejoint celle de nombreux établissement concernés par la réduction des moyens dans l’Éducation nationale.



Parents et élèves, venez nous soutenir jeudi 2 mars 2023 à 7h devant le portail du lycée.



Le collectif des enseignants du lycée Amiral Bouvet