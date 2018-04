St-Benoît: Les écoles rouvertes ce vendredi

Après avoir fait un point sur la situation dans les établissements scolaires cet après-midi, le maire de Saint-Benoît, Jean-Claude Fruteau, a décidé de rouvrir toutes les écoles primaires publiques et privées de la commune dès demain vendredi 27 avril. En effet, les agents communaux se sont mobilisés ces deux derniers jours pour remettre en état les salles de classe et cours de récréation. Les élèves pourront être accueillis dans de bonnes conditions.

Le transport scolaire et la restauration seront bien évidemment assurés.