St-Benoît: Le violent tente de s'évader de la gendarmerie

Moment animé mardi dernier à la gendarmerie de Saint-Benoît. Un homme agresse les gendarmes et tente de fuir en traversant les locaux en courant. Il est vite rattrapé. Il s'agit d'un homme de 42 ans pourtant habitué au processus de la justice. Avec 18 mentions sur son casier judiciaire, il savait peut-être que la prison était certaine.



Deux jours auparavant, sa compagne et mère de ses deux enfants s'était rendue à la gendarmerie pour dénoncer des faits de violences. Depuis plusieurs années, elle subirait des coups, menaces de mort et insultes au quotidien. En décembre, il aurait même mis feu à la véranda du domicile et violenté leur fils qui refuserait depuis de vivre auprès de lui. Un comportement qui serait rythmé par la consommation de stupéfiants et d'alcool.



Malgré son expérience en la matière, il peine à comprendre pour combien de temps il sera placé en détention provisoire en attendant son procès. En effet, il a été renvoyé à cause de la grève des avocats. Il restera détenu au moins jusqu'à la date de renvoi, à savoir le 27 mars.