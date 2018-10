St-Benoît: Le sentier de l'Ilet Bethléem de nouveau accessible

Depuis le passage de la tempête Fakir, l'Ilet Bethléem a été inaccessible pendant quatre mois à cause d'arbres déracinés, de glissements de terrains et de blocs de roches qui barraient le chemin et le rendaient dangereux.



Une dizaine de jours sur six zones répertoriées ont été nécessaires aux travaux de réhabilitation.



Les amoureux de l'Ilet Bethléem, les pique-niqueurs et les touristes vont donc pouvoir retrouver l'un des plus beaux sites de l'Est !