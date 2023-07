A la Une . St- Benoit : Le propriétaire de la boutique Kwan-Lam agressé par des cambrioleurs

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, des cambrioleurs ont réussi à pénétrer dans le commerce du boutiquier bien connu du quartier de Petit-Saint-Pierre. Réveillé par le bruit, Guy Kwan-Lam a été menacé de mort et frappé avec un marteau et une barre à mine. Une enquête est ouverte. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 à 07:20

Ce jeudi vers 3heures du matin, Guy Kwan-Lam, 70 ans, le propriétaire de la boutique éponyme située à Petit-Saint-Pierre a été agressé par des cambrioleurs. Pour la troisième fois en 40 ans, ceux-ci sont parvenus à s'introduire dans son magasin.

Le septuagénaire qui loge à l'arrière de sa boutique ayant entendu du bruit s'est retrouvé nez à nez avec les voleurs, trois personnes cagoulées indiquent nos confrères de Click Actu.

Forcé de se mettre à genoux et après avoir été menacé de mort, le malheureux a reçu un coup de marteau sur la tête et plusieurs coups de barre à mine qui ont nécessité plusieurs points de suture.

Les cambrioleurs ont réussi à dérober le fond de caisse, plusieurs cartouches de cigarettes, des effets personnels et de l’alcool.



Une plainte a été déposée par la famille auprès des forces de l’ordre et une enquête a été ouverte pour vol avec violences.