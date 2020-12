Communiqué St-Benoît : "Le maire souhaite-t-il faire des économies sur le dos de nos enfants ?"

Dans un communiqué, l’élue de l’opposition Sabrina Ramin déplore que le repas de Noël ait été donné cette année "uniquement aux petits enfants internes, excluant sans gêne les petits enfants externes et les enseignants, sous prétexte du Coronavirus". Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 22 Décembre 2020 à 08:53 | Lu 133 fois

À l’approche des fêtes de Noël, toutes les communes de l’île offrent un repas de Noël aux enfants des écoles primaires, aux enseignants et aux personnels travaillant au sein des écoles de la commune.



C’est le seul moment de l’année où l’ensemble du personnel et les élèves partagent un moment de détente et de convivialité.



Depuis toujours, la commune de St Benoit a pour coutume également d’offrir ce repas de Noël à l’ensemble des élèves internes et externes, sans exception, aux enseignants des écoles primaires et ce, peu importe les Maires qui se sont succédés.



Monsieur le Nouveau Maire Patrice SELLY en a décidé autrement.



Cette année, il a fait le choix d’attribuer ce repas de Noël, uniquement aux petits enfants internes, excluant sans gêne les petits enfants externes et les enseignants, sous prétexte du « Coronavirus ».



La COVID a bon dos, c’est tout bonnement un prétexte !



Les enseignants et les agents communaux sont des professionnels sérieux qui ont un sens des responsabilités irréprochable, et je doute sincèrement qu’en l’espace de quelques heures, ils souhaitent faire prendre des risques inconsidérés à nos enfants.



Tous les jours à la cantine, le personnel communal s’attache à faire respecter strictement les règles d’hygiène, de sécurité et de distanciation dans les réfectoires pour le bien-être et la sécurité de nos enfants, surtout en cette période de crise sanitaire.



C’est scandaleux l’attitude du Maire à l’égard de nos concitoyens et de nos enfants.

Souhaite-t-il faire des économies sur le dos de nos enfants ?



Comment est-ce possible qu’en cette fin d’année, où le moral de tout le monde est au plus bas, où les familles de St Benoit sont de plus en plus touchées par la pauvreté, la précarité et le chômage, n’arrivant plus à joindre les deux bouts, de prendre une telle décision !

Imaginez 5 minutes, le ressenti de ces enfants et du personnel au moment de cette annonce. Quelle déception !



C’est juste incompréhensible et inadmissible.



Que s’est -il passé dans la tête de cette nouvelle équipe ?

Pour rappel, St Benoit fait partie des 5 communes de la Réunion (le Port, St Benoit, St Louis, St André, St Joseph) les plus pauvres.

Le taux de pauvreté dépassait en 2017, selon le rapport de l’INSEE les 47 %. Nos familles sont à bout de souffle !



Aujourd’hui encore, beaucoup d’enfants ne peuvent pas avoir un repas équilibré à la maison, ou pire ne peuvent pas manger à leur faim pour certains.

Par manque de moyens, les parents n’ont pas d’autres choix que de désinscrire leurs enfants à la cantine, évitant ainsi les impayés !



Alors Mr le Maire, avez-vous oublié toute la misère sociale qui siège au sein de beaucoup de familles bénédictines ?

Avez -vous oublié vos promesses de Campagne : la « cantine gratuite pour TOUS » ? On en est loin, très loin de ces belles paroles.

Les familles de St Benoit vous ont fait confiance ! Vous avez utilisé cette misère sociale pour assouvir votre soif du pouvoir et arriver à vos fins.



C’est inadmissible et sans cœur de prendre une telle décision, surtout en cette période !





