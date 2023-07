A la Une . St-Benoit : Le lieutenant-Colonel Vinet quitte son commandement

Arrivé en 2020 au grade de commandant, le lieutenant-colonel Rodolphe Vinet quitte son commandement et La Réunion après trois années passées à la tête de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit. Il rejoindra l'école Militaire de Guerre en septembre prochain. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 5 Juillet 2023 à 11:19

Le général Pierre Poty, commandant la gendarmerie de Réunion, a présidé la cérémonie de départ du lieutenant-colonel Vinet, commandant la compagnie de Saint-Benoit. Après ces trois années passées sur notre île, il rejoint le l'école militaire de guerre à Paris. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Mickaël Matheau, sous-préfet de Saint-Benoit, Véronique Denizot, procureure de la République de Saint-Denis, mais également des maires Patrice Selly, Michel Vergoz, Jeannick Atchapa, Stéphane Fouassin et Jean-Hugues Ratenon.



Avant de procéder à la passation de fanion entre le Lcl Vinet le capitaine Jean-Bruno Perchicot qui sera le commandant de compagnie par intérim, le général Pierre Poty a tenu à rendre hommage au Lcl Vinet : "Vous avez rapidement saisi les enjeux d'une compagnie réputée difficile. Vous nous avez tous impressionnés par votre capacité d'adaptation, par votre volonté farouche qui n'a jamais faibli, et par la prise en compte immédiate des enjeux de votre compagnie. Les résultats ont d'ailleurs été immédiats et l'aboutissement que vous avez donné en particulier dans le domaine de la police judiciaire, votre capacité d'élévation et votre engagement permanent ont permis de faire de la compagnie de Saint-Benoit une référence dans de nombreux domaines"



À cette occasion, Le Lcl Vinet a été décoré par le Général Poty tout comme sept autres gendarmes de la compagnie dont le capitaine Perchicot et le capitaine Philbois au titre de leur investissement sans faille à l'occasion des violences urbaines perpétrées dans le quartier de Bras-Fusil en août 2022. Le futur commandant de la compagnie de Saint-Benoit sera en poste le 2 août prochain.