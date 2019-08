Société St-Benoit: Le futur centre de secours livré fin 2021

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) a présenté ce lundi l'Avant-Projet Définitif du futur centre de secours de Saint-Benoît. Ce nouveau centre se situera Chemin Goyave, à proximité de la RN 2 et du centre commercial Jumbo à Beaulieu, sur un terrain d'environ 8 000 m2 mis à disposition par la commune de Saint-Benoît. Les travaux débuteront au troisième trimestre 2020 pour une livraison fin 2021.



Cet investissement de 4,88 millions d'euros a été financé par le Département de La Réunion à 80 % et par la commune de Saint-Benoit à hauteur 20 %. La collectivité départementale assure la maîtrise d'ouvrage, la SPL Avenir Réunion est mandataire de l'opération et la maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement Neo Architectes, INCOM et Air Darwin Concept.



Cette opération immobilière est le fruit d'un étroit partenariat entre le Groupement Patrimoine Bâti du SDIS de La Réunion, la cellule Grands Projets de la SPL Avenir Réunion, les services techniques du Département et ceux de la commune de Saint-Benoît.



Situé dans l'un des plus gros bassins de population et d'interventions de secours de La Réunion, le Centre d'incendie et de secours de Saint-Benoit est un centre avec 15 Sapeurs-Pompiers à la garde en permanence (24H) et a réalisé plus de 2613 interventions en 2018.



La construction de ce nouveau centre s'inscrit pleinement dans la concrétisation de la volonté stratégique du Conseil d'administration du SDIS 974 en lien avec le conseil départemental et les communes en faveur du casernement.



6 nouvelles constructions à venir



"Après les livraisons des casernes de Saint-Pierre, de Saint-André, des Avirons et du Port en 2018, c'est un nouveau chantier d'envergure pour l'économie locale qui sera prochainement lancé et qui en appellera d'autres dans un proche avenir", indique Serge Hoarau, Président du conseil d'administration.



La construction de 6 nouveaux centres de secours est ainsi déjà programmée : Saint-Paul l'Eperon, Saint-Paul La Plaine, Le Tampon, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-Louis La Rivière pour un montant global de 18,5 millions d'euros.



"Ces opérations de construction répondent à ma volonté et à celle des membres du conseil d'administration d'améliorer les conditions de vie et de travail des sapeurs-pompiers et de maintenir la qualité des secours quotidiens en faveur des Réunionnais", ajoute le Président du CASDIS.



Le centre sera composé comme suit :



Au rez-de-chaussée on retrouve une zone technique et les stationnements des véhicules légers.

Le pôle administratif, une partie des espaces de vie et la zone d'alerte sont situés au rez-de jardin. La zone couverte pour les véhicules d'intervention, la tour d'exercice et les locaux techniques sont également en rez-de-jardin.

Au R+1 se trouvent les chambres, douches et sanitaires.



Le CIS de Saint-Benoit en bref :

Chef de centre : Lieutenant Eribert ARGINTHE

Chef de centre adjoint : Lieutenant Henri GABRIEL



Effectif opérationnel :

29 Sapeurs-pompiers professionnels

60 Sapeurs-pompiers volontaires

6 Personnels Administratifs, techniques et spécialisés



Moyens opérationnel : 9 engins

1 Fourgon pompe tonne dévidoir automobile

1 Camion-citerne feux de forêt

1 camion-citerne grande capacité

1 échelle pivotante automatique

2 Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes

1 véhicule secours routier

1 véhicule nombreuses victimes

1 Véhicule Léger de Commandement



Nombre d'intervention en 2018 : 2613 dont 80% de secours d'urgence aux personnes.



