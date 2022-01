St-Benoît : Le conducteur positif aux stupéfiants n'avait ni permis, ni assurance

Les militaires de la brigade motorisée de Saint-Benoît ont réalisé un contrôle routier sur la commune à l'intersection de la D54 et e la N2. Au cours de ce service, 24 infractions dont 21 infractions graves génératrices d’accidents ont été constatées. Dont, 10 non-respect du feu rouge, 1 conduite sous stupéfiants, 1 conduite malgré suspension du permis de conduire, 2 défauts d'assurance, 5 téléphones, 2 non port de ceinture de sécurité, 2 non respect de la signalisation routière et 1 défaut de contrôle technique.



Les gendarmes ont contrôlé le conducteur d'un véhicule léger qui circulait malgré une suspension administrative de son permis de conduire. Positif aux stupéfiants et en état de récidive légale, son véhicule n’était ni assuré, ni détenteur d’un contrôle technique valide. Le véhicule du contrevenant récidiviste a été immédiatement placé en fourrière dans l’attente de la décision des magistrats.