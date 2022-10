A la Une .

St-Benoit : La permanence de Jean-Hugues Ratenon cambriolée

Mauvaise surprise pour Jean-Hugues Ratenon et ses équipes. La permanence du député de la 5e circonscription de la cité Curiale (St-Benoit) a été cambriolée durant le weekend. Pour l'heure, on ne sait toujours pas si le méfait a été commis samedi ou dimanche. Un écran d'ordinateur et une webcam ont été dérobés.