La grande Une St-Benoit : La friche Cannelle laissera place à une résidence sénior et à des locaux commerciaux

Vestige d’un autre temps, l’immeuble "Cannelle" désaffecté depuis plus de 20 ans situé en centre-ville de Saint-Benoît (2 150 m ² de friche urbaine) va enfin disparaitre. Les travaux de démolition ont commencé fin août pour une durée d’environ 8 mois. Par NP - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 08:54



C’est dans le cadre de l’appel à projets Fonds Friches* du Plan France Relance du Gouvernement, que la Semac a été désignée lauréate pour son projet de requalification de cette friche urbaine. Ce projet est soutenu par l’Europe, l’Etat et la Mairie de Saint-Benoît.



Le coût global de l’opération de démolition et de remise en état du foncier s’élève à 2.402.132 euros hors taxe.



Au titre du "Fonds Friches", la subvention de l’Etat de 1.154.900 euros permettra de financer le déficit de l’opération à hauteur de 75%.



Le nouveau projet porté par la SEMAC finance le reste de l’opération de résorption de la friche Cannelle. La nouvelle construction accueillera une résidence dédiée à l’accueil de personnes âgées et en perte d’autonomie. Il sera composé de 56 logements. Le rez-de-chaussée donnant sur la rue G. Pompidou sera occupé par des locaux commerciaux. Des aménagements paysagers sont également prévus.



Le prix de revient global de l’opération de construction est 8.419.680 euros hors taxe avec un plan de financement s’appuyant sur les relais financiers suivants : subvention de l'État au titre de la Ligne Budgétaire Unique, Crédit d’impôt (État) mais aussi grâce à un prêt de la Banque des Territoires



La durée prévisionnelle des travaux de construction neuve est de 24 mois avec une livraison des logements programmée en 2025.



Ce projet s’inscrit pleinement dans la logique de dynamisation du centre-ville de Saint-Benoît portée par la municipalité.



**Le fonds friche du plan « France Relance » s’inscrit dans une politique de dynamisation des territoires. Il permet de subventionner les projets de transformation et de recyclage de friches, dans le cadre d’opérations d’aménagements spécifiques