St-Benoît: La Pizzeria Ludoparc obligée de fermer ses portes

Une vaste opération a été menée ce vendredi en seconde partie de soirée au sein des locaux de la Pizzeria Ludoparc, située sur le front de mer à Saint-Benoît.



Cela ferait plusieurs semaines que l'établissement organisait des activités non autorisées, comme des soirées dansantes et des karaokés.



Au-delà d'une hygiène plus que douteuse, gendarmes, Daaf, Urssaf ont également découvert que trois employés de la pizzeria n'étaient pas déclarés. Au total "11 infractions à la législation sur le travail et 17 manquements graves à la sécurité alimentaire qui ont été relevés", précise le JIR.



Un arrêté préfectoral d'arrêt d'urgence des activités a donc été notifié à la gérante de l'établissement. Cette dernière devrait être rapidement entendue par les gendarmes.