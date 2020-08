St-Benoît: L'accueil du public interdit lors de compétitions sportives

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et par mesure de précaution, le maire de Saint-Benoît a pris un arrêté interdisant l'accueil des spectateurs lors des compétitions sportives sur l'ensemble des sites sportif de la commune. L'arrêté d'interdiction prend effet dès aujourd'hui, vendredi 21 août 2020, et jusqu'à nouvel ordre. Seuls les compétiteurs et les agents techniques sont autorisés à accéder à ces lieux de compétition.