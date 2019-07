Politique St-Benoît: Jean-Patrick Dalleau entre dans la danse des municipales



Plus que jamais, la ville de Saint-Benoît a besoin que l’on lutte pour elle.



Sa situation financière vient d’être portée à la connaissance de tous, dans un rapport de la CRC, dont les conclusions sont sans appel : l’endettement est trop important, il est devenu insoutenable et les Bénédictins risquent d’en payer le prix fort.



Comment redresser les finances de la commune, sans nous imposer encore des sacrifices alors que nous ne sommes pas responsables de cette mauvaise gestion, ni laisser se dégrader davantage la situation de la commune, de son centre-ville et de ses quartiers?



La tâche sera difficile, et demandera une équipe déterminée, compétente, courageuse et audacieuse, car Saint-Benoît mérite que l’on se batte pour elle ... notre ville, notre cœur.



La fatalité et la facilité ne nous sont pas permises, sauf à laisser la population seule, face à de sombres perspectives. Après avoir rencontré des Bénédictines, des Bénédictins de tous les quartiers, des acteurs des tissus économiques, associatifs, tant culturels que sportifs, inquiets, à juste titre, de la situation de la commune, mon équipe et moi-même sommes convaincus de la force que chacun de nous représentons pour Saint-Benoît.



L'engagement de chacun est nécessaire pour porter le projet de reconstruction de notre ville. Je serai heureux, dans les prochaines semaines, de vous en dire plus, sur notre projet pour la ville et sur notre équipe, pour le mener à bien.





