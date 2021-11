Communiqué St-Benoît : Interdiction des activités de baignade au Bassin Bleu

En raison de la mauvaise qualité de l'eau, la commune de Saint-Benoit informe le public que la baignade est interdite sur le site du Bassin bleu, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre. Par N.P - Publié le Vendredi 5 Novembre 2021 à 11:30

Le communiqué :



La Ville de Saint-Benoît vous informe de la Mauvaise qualité de l’eau au Bassin bleu.



Le dernier contrôle sanitaire effectué par les services de l’ARS au Bassin Bleu à Saint-Benoît a révélé une qualité de l’eau non conforme à la réglementation.



Par conséquent, la commune informe le public que la baignade est interdite, par arrêté municipal, sur le site du Bassin bleu, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre.



« Les résultats du prélèvement de recontrôle permettront de lever le cas échéant cette interdiction des activités de baignade », a indiqué l'Agence Régionale de Santé.