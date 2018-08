A la Une . St-Benoît: Ils ramassent une tonne de déchets sur 1km de littoral L’initiative de ce mouvement citoyen est partie sur les réseaux sociaux. Depuis, Stéphane Calixte a mobilisé une quarantaine de personnes pour un grand nettoyage du sentier littoral entre la Marine et le chemin bourbier à Saint-Benoît.

Une tonne de déchets divers, plastiques, pneus, vêtements, ramassés en un après-midi sur un kilomètre de bande littorale. Fiers, mais amers de ce constat, Stéphane Calixte, à l’origine du collectif "Humaniterre dépollution" et Yannick-Emmanuel Fumonde ne comptent pas en rester là.



C’est Stéphane Calixte, habitué des lieux qui un jour a une révélation. "En regardant à droite, à gauche, je ne voyais que des déchets. Le seul point propre était en regardant l’horizon vers la mer. J’y pense depuis des années mais aujourd’hui, il est temps d’agir. C’est à nous de le faire et on doit arrêter d’attendre que l’état, les collectivités ou les politiques se bougent. Chacun est responsable de son propre environnement."



Il poste alors sur les réseaux sociaux et dans différents groupe un appel. Tout d’abord pour dénoncer la situation mais également un appel citoyen. "Sans mauvais jeux de mots, j’ai jeté une bouteille à la mer avec cet appel", explique l’initiateur du mouvement. Yannick-Emmanuel Fumonde, qui effectuait lui aussi du ramassage de déchets sur le littoral régulièrement s’est alors joint au mouvement.



Des bouteilles de pesticide, dont du Roundup



Résultat, quelques jours plus tard, ils rassemblent une quarantaine de personnes afin de passer la plage de galets au peigne fin. "On a trouvé de tout, des barquettes, des emballages de fast-food, des bouteilles, des vêtements, des pneus mais aussi près d’une dizaine de bouteilles de pesticides, notamment du Roundup!" s’insurge Stéphane.

Cela fait quelques jours que le nettoyage a été mené et le collectif ne compte pas en rester là. Ils prévoient des piques-niques citoyens et d’autres collectes de déchets pour continuer le travail commencé.



Juste après leur passage, de nouveaux déchets arrivent



Un travail de longue haleine, puisque depuis leur action la semaine dernière, de nouveaux déchets ont été déposés sur la plage dépolluée. "Il faut que les Réunionnais prennent conscience que ce n’est plus possible de déposer sauvagement des montagnes de déchets comme cela. La mer ramène des débris, mais une majeure partie provient des dépôts sauvages" se désespère Stéphane. Il en appelle donc à la conscience des riverains.



Personne pour ramasser les déchets collectés



Les tas de déchets sont donc entreposés depuis, à la bordure du sentier proche de la route. Le collectif dénonce la "lenteur administrative" qui mène à l'immobilisme. Ni la mairie de Saint-Benoît, ni la CIREST n'ont jugé urgent de récupérer les déchets, pourtant tous conditionnés dans des sacs poubelle depuis mercredi dernier...





