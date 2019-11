St-Benoît: Il se prend des coups de marteau par ceux qui lui volent son scooter

Un jeune s’est fait agresser à coups de marteau et de poing à Saint-Benoît. Heureusement pour lui, la plupart des coups ont été donnés sur son casque de moto. Il s’en sort donc avec deux jours d’ITT. Ces agresseurs - qui l’ont violenté afin de pouvoir s’emparer de son scooter – étaient jugés ce vendredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri.



Il s’avère que les deux individus sont très - même trop - connus des forces de l’ordre. L’un d’eux compte 12 condamnations sur son casier judiciaire pour vols et violences. Il a d’ailleurs été interpellé chez sa compagne alors que la justice l’avait interdit. En effet, il avait été condamné pour violences conjugales et se trouvait en période de sursis au moment du vol du scooter. Le deuxième homme compte 24 condamnations sur son casier, dont un bon nombre, aussi, pour vols et violences. Lui a été interpellé lors d’un accident sur le scooter volé. Conduisant sans phares, il avait été percuté par une voiture.



En béquilles dans la salle d’audience, il a été condamné à 3 ans de prison et la révocation de 12 mois de sursis. Son camarade a également écopé de 3 ans de prison et la révocation de 3 mois de sursis.