A la Une . St-Benoit : Il roule en zigzag et demande un passe-droit

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le week-end a été fructueux et désolant pour les militaires de la Gendarmerie. Outre les excès de vitesse en agglomération, un autre fait particulier est à signaler dans l'agglomération de l'Est de l'île. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 16:36

Il est environ 17h45 lorsque les gendarmes de la Compagnie de Saint-Benoit interceptent un conducteur qui roulait à vive allure et en zigzag. Ils se rendent compte immédiatement qu'il est en état d'ébriété. Le résultat de l'éthylotest est sans appel : 0,90 mg/l d'air expiré, soit presque 2 g/l d'alcool dans le sang.



Pris la main dans le sac, le quinquagénaire tente, tant bien que mal, d'obtenir un passe-droit eu égard à position qu'il occupe au sein d'un service de la commune (une initiative qui n'engage que lui).



Perdu : il ne l'obtiendra pas et devra répondre de cette conduite sous l'empire d'un état alcoolique.



