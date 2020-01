St-Benoît: Il poignarde son père à plusieurs reprises

Les gendarmes ont dû intervenir jeudi soir dans la kaz familial à l'Abondance, à Saint-Benoît, suite à une violente altercation.



Un jeune garçon de 20 ans, pris d'une colère noire, a poignardé son père à six reprises à différents endroits de son corps. L'un des coups lui a provoqué une importante entaille au biceps, lui occasionnant 10 jours d'ITT.



Le père de famille a été pris en charge et transporté par les sapeurs-pompiers. Quant au jeune agresseur, il a été intercepté par les gendarmes après s'être réfugié chez les voisins. Il a été placé en garde à vue, où il n'a pas nié avoir poignardé son père.



Il avoue lui avoir donné six coups de couteau simplement car son père lui a reproché de ne pas avoir nettoyé et rangé correctement la maison. L'agression se serait passée sous fonds d'alcool.



Le jeune homme aurait déjà agressé une personne avec un couteau, il est probable qu'il soit mis en examen pour des faits de violences avec arme. Il sera jugé ce lundi en comparution immédiate.