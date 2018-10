St-Benoît : Il esquive de peu un coup de sabre au bras

Mardi soir dernier. 20h. Des jeunes de Saint-Benoît traînent, une fois de plus, dans le quartier de Beaufonds. Musique bien trop forte sur fond d’alcool et une bagarre qui a déjà éclaté quelques minutes avant. Ils sont chauds. Un habitant, père de famille, passe la tête par-dessus son grillage pour leur demander de baisser la musique. Ses enfants en bas âge se trouvent dans la maison. "Heureusement", affirme-t-il devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri.



Car l’un des hommes de cette soirée, E.Y, 33 ans, était jugé ce vendredi en comparution immédiate pour violences. Personne n’a apprécié la réflexion du voisin. Mais E.Y, remonté, est allé plus loin, se rendant à sa voiture pour récupérer un sabre. Toujours par-dessus le grillage, il profère des menaces et balance plusieurs coups que la victime esquive. Sa femme appelle donc les gendarmes. "C’est nous les caïds de Beaufonds, déclare le groupe, on va revenir", rappellent-ils avant de partir.



Selon E.Y, ça ne s’est pas passé comme ça. Le voisin s’était montré agressif, et il a eu peur. Mais un témoin affirme le contraire. Et son casier judiciaire donne une indication de l’état d’esprit de l’individu : six condamnations dont cinq pour violences.



Il a été condamné à 18 mois de prison dont 12 avec sursis.