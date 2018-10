St-Benoît: Frappée pour avoir refusé de faire le ménage

Un jeune bénédictin de 22 ans a tenté de réveiller sa compagne en pleine nuit pour... faire le ménage dans leur appartement.



Epuisée par les réveils répétitifs sz leur bébé, elle a simplement rétorqué qu'elle le ferait plus tard.



Cette réponse lui a valu immédiatement deux gifles, qui font qu'elle "se cogne de plus la tête contre un mur et se blesse gravement", précise le JIR.



Comme si cela ne suffisait pas, le jeune homme a traîné sa compagne dans la rue, alors qu'elle était en sous-vêtements, pour lui asséner des coups de balai.



Cet acte étonnant et violent lui aura finalement valu 18 mois de prison, dont 10 avec sursis.



D'autant que ce dernier semble ne pas être à son coup d'essai et est déjà connu pour avoir eu des actes violents envers sa compagne.



Dix jours d'ITT ont été accordés à la jeune femme de vingt ans, qui a quitté le studio et s'est installée au sein d'une association.