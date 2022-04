A la Une . St-Benoit : Encore des goupilles dans les sacs des lycéens de Rosemont

Ce vendredi matin, les contrôles se poursuivent à la sortie des bus qui déposent les élèves au lycée de Patu de Rosemont. Plusieurs goupilles piquantes ont une nouvelle fois été découvertes par les gendarmes à l'entrée de l'établissement professionnel. Par RL - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 08:40





Depuis mercredi, la présence matinale des gendarmes est assurée. Les contrôles effectués par les militaires de la compagnie de St-Benoit ont démarré ce vendredi matin, dès 6 heures, aux abords du lycée professionnel bénédictin Patu de Rosemont.Ces opérations font suite aux différents épisodes de violence - caillassage de bus, bagarres entre lycéens - qui se sont déroulés ces jours. Huit goupilles ont été confisquées, 128 sacs ont été fouillés et les passagers de 22 bus inspectés.Pour rappel, ce lundi, un différend entre lycéens, dont certains sont originaires de la ville de Saint-Benoît et d'autres de Saint-André, s'est soldé par le caillassage d'un bus scolaire par une trentaine d'individus.Le lendemain, mardi, le ton est monté d'un cran lors d' une rixe entre bandes rivales au sein même du lycée . Six mineurs et un majeur avaient été interpellés.Depuis mercredi, la présence matinale des gendarmes est assurée.