St-Benoît: En état d'ébriété, un cyclomotoriste tombe sur la même compagnie qui l'avait verbalisé en avril dernier

Les motards de la gendarmerie de La Réunion, comme chaque week-end, ont procédé à plusieurs contrôles routiers sur différents secteurs de l'île. Un bilan marqué par le contrôle samedi en fin de matinée d'un cyclomotoriste qui circulait sous l'empire d'un état alcoolique (1.07 mg/l). Ce taux a été retenu après l'application de la marge d'erreur et non couvert par assurance. L'intéressé, âgé de 22 ans, avait déjà été verbalisé par les gendarmes de la même brigade de St-Benoît au début du mois d'avril 2019.



Par ailleurs, cinq motocyclistes de la BMO de Rivière Saint-Louis, ont mené samedi de 19h à 23h une action de lutte contre les conduites addictives dans le cadre des Florilèges au Tampon. Un automobiliste a été contrôlé avec un taux de 0.38 mg/l cumulé à une consommation de produits stupéfiants, le véhicule n'était pas assuré. Ce dernier a été placé en fourrière.



Un autre automobiliste circulait malgré une annulation du permis de conduire et un taux d'alcoolémie contraventionnel de 0.29 mg.



Au cours de ce service, trois autres conduites sous emprise de l'alcool dont deux délictuelles (0.52 et 0.67 mg) et une conduite après avoir consommé des produits stupéfiants, ont été relevées.



Dans le même créneau horaire, les motards de Saint-Benoit (en agglomération de Sainte-Marie) et ceux de Saint Paul (en agglomération de Saint-Gilles) ont procédé à des contrôles de conduites addictives. Six infractions à l'alcool et deux aux produits stupéfiants ainsi qu'un défaut de permis ont été relevés



Au total, le bilan se chiffre à 79 infractions dont 63 graves génératrices d'accidents ainsi que 11 rétentions de permis.