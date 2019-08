St-Benoît: Emotion et solidarité après l'incendie mortel

Emotion et solidarité après le terrible incendie qui s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi à la Confiance. Une mère, la grand-mère et deux enfants de 4 et 6 ans sont décédés.L’enquête pour déterminer l’origine du drame se poursuit. L’expertise médico-légale a confirmé la mort par intoxication causée par les fumées. Hier également, des témoins ont été auditionnés par les gendarmes.Le père de famille était au travail à l’usine de Beaufonds quand sa femme l’a appelé pour l’avertir. C’est lui qui a alerté les secours avant de se précipiter chez lui, indique le JIR.La mère de famille serait parvenue à faire sortir l’ainé de ses enfants par une fenêtre. Le voisin et beau-frère, le premier arrivé sur les lieux, a bien tenté d’entrer dans la maison mais la porte était fermée de l’intérieur. Après avoir forcé la porte au pied de biche, les secours ont tenté un massage cardiaque, en vain, a-t-il raconté au JIR.Les hommages en soutien à la famille meurtrie se succèdent. Une cellule psychologique va être mise en place.Les obsèques auront lieu ce dimanche à 15h à l’église de St-Benoît.