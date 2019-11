St-Benoît: Elle laisse ses deux jeunes enfants seuls dans une voiture

Carton rouge pour cette mère de famille. Une patrouille de la communauté de brigade de Saint-Benoît en surveillance près du magasin Jumbo a découvert deux enfants seuls dans un véhicule moteur tournant, climatisation en marche. Des marmailles de 17 mois et 7 ans, ce dernier se trouvant sur le siège conducteur.



Les gendarmes ont dû attendre 20 minutes avant de découvrir la maman, partie à l'agence de voyage. Invitée à s'expliquer à l'unité, celle-ci a indiqué ne pas avoir voulu réveiller son plus jeune enfant.



"Stop aux enfants laissés seuls dans les véhicules", réagissent les forces de l'ordre, qui en profitent pour rappeler les règles élémentaires de prudence : "ne jamais laisser un enfant dans une voiture immobilisée au soleil", "ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans un véhicule", et "en cas de fortes chaleurs, donner régulièrement à boire aux enfants".